スタートの合図で一斉に走り出すランナーたち。こちらはメキシコの首都で開催された大会だが、いわゆる普通のレースではなく、「ハローキティ誕生50周年」をお祝いするマラソン大会なのだ。【映像】“キティ愛”が爆発した衣装メキシコのハローキティのファンたちが大集結し、おのおのキティちゃんをあしらった衣装やぬいぐるみを抱えて疾走する熱烈なファンも見られ、犬も元気に走っていた。参加者たちはキティちゃん型の金