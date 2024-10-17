グラビアアイドルの本郷柚巴（21）が、17日発売の『月刊ヤングマガジン』11号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。“令和最強グラビアクイーン”が、グアムの太陽のもとで最旬大胆ビキニを見せつけた。今年に入ってすでに10誌以上の雑誌の表紙を飾るほど絶好調の本郷。今回は初となる念願のグアムロケで、愛くるしいハイテンションな笑顔＆大人っぽい表情まで、さまざまな魅力を撮り下ろした。【写真】ボディラインあらわ…赤