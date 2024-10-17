黙秘する被疑者に対して、検察官による違法な取り調べが問題になるケースが相次いでいる。長期にわたる身柄拘束や自白を強要する、いわゆる「人質司法」は冤罪の温床ともされてきた。【映像】怒鳴りまくる検察官（衝撃の映像）刑事裁判を20年以上取材してきた映画監督の周防正行氏は、任意捜査段階を含めた取り調べの可視化（録音・録画）の完全実施に向けた法務省の協議会に注目している。周防氏は現状について「可視化され