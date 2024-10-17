フリーアナウンサーの白戸ゆめの（29）が、17日発売の『週刊ヤングジャンプ』46号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。話題の美女が王道ビキニ姿で、念願の『ヤンジャン』初表紙を飾った。【表紙カット】王道ビキニ＆最強スマイル！『ヤンジャン』表紙を飾った白戸ゆめの白戸は慶應義塾大学卒業後の2018年にKSB瀬戸内海放送に入社。現在はフリーアナウンサーとしてサッカー、バスケなどのスポーツ番組をはじめ、テレビ、ラ