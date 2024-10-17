「大川原化工機事件」。大川原化工機株式会社が製造する噴霧乾燥機が「生物兵器の製造が可能」とのありもしない容疑をかけられ、社長ら3人が逮捕、起訴された冤罪事件だ。【映像】相嶋さんの被疑者ノート（実際の内容）社長らは弁護士の指示で黙秘をつらぬき、11か月にわたり「人質司法」を強いられた。その間、元顧問の相嶋静夫さんのガンが発覚。しかし保釈もままならず、適切な治療も受けられないまま死亡した。事件は検察