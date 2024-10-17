ワールドカップのアジア最終予選でサウジアラビア、オーストラリアと対戦し、1勝1分だった日本代表の10月シリーズ。今回招集された27選手が現在着用しているスパイクを紹介する。1．鈴木彩艶GK／パルマ着用スパイク：アディダス プレデター ELITE ★NEWカラー2．菅原由勢DF／サウサンプトン着用スパイク：アディダス F50 ELITE※実際に着用していたのはターボ/オーロラブラック/プラチナメタリックのNEWカラー（久保建英と同じモデ