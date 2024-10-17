大谷翔平（30）のドジャースが日本時間17日、敵地シティ・フィールド（ニューヨーク）でメッツとリーグ優勝決定シリーズ（LCS）第3戦を行う。【もっと読む】大谷とダルビッシュ、二人の「決定的な違い」とは？？？レギュラーシーズンでメジャー史上初の「50ー50」（54本塁打、59盗塁）を達成した大谷は、ここまでのポストシーズンで全7試合に出場し、27打数6安打の打率.222、1本塁打、5打点。それでもLCS初戦で千賀滉大（31）