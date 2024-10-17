北京市人的資源・社会保障局は12日、「2024年北京市人的資源市場賃金データ報告」を発表した。それによると、2023年に北京市では多くの産業で賃金水準が22年よりも上昇する流れをキープした。うちスマート/先端製造、集積回路、次世代情報技術（IT）産業など、新たな質の生産力に関わる産業の賃金水準がトップクラスとなり、飲食/宿泊、輸送/物流などの生活サービス産業の賃金は高い成長率を保った。同報告の調査データは23年に北