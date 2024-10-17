◆ 元キャプテン2人が躍動！DeNAが巨人に完封勝ち。アドバンテージ含む対戦成績を1勝1敗のタイとした。DeNA打線は4回、巨人先発の戸郷翔征から佐野恵太がライトスタンドへのソロで1点を先制。追加点の欲しい7回には代打の筒香嘉智がレフト前にタイムリーを放ち、リードを2点に広げた。投げてはDeNA先発のアンソニー・ケイが6回を1安打無失点の好投を披露すると、その後は山粼康晃、坂本裕哉、堀岡隼人、伊勢大夢の継投で