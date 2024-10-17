15日、韓国軍が北朝鮮による京義線の道路爆破を捉えた映像の一場面（韓国軍提供・聯合＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は17日、韓国を「敵対国家」と規定した憲法に基づき、朝鮮人民軍の総参謀部が韓国との間を結ぶ道路と鉄道の北朝鮮側を15日に爆破し「完全に閉鎖した」と報じた。韓国を敵と明記する記述は従来の北朝鮮の憲法にはなく、改憲された可能性がある。報道は詳しい憲法内容には触れていない。改憲が事実な