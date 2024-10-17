低視聴率の理由はストーリーの小ささ朝ドラことNHK連続ドラマ小説の新作「おむすび」が、スタートから約2週間過ぎた。その視聴率は低く、14日放送の第11回終了時点での世帯視聴率の平均値は15.17％にとどまっている。放送開始時間が午前8時に繰り上げられた「ゲゲゲの女房」（2010度上期）以降、最低だ。どうして観てもらえないのか。（視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区）【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】