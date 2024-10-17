大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月16日（水）（日本時間17日）MLB ニューヨーク・メッツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠シティ・フィールド＞ ドジャース、メッツともに1勝ずつで迎えたナショナル・リーグチャンピオンシリーズ。第3戦からはメッツの本拠地であるシティ・フィールドに舞台を移して行われる。 4年ぶりの世界一を目指すドジャースは第2戦で自慢の