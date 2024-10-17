ここ10年、韓国で「賭博少年」が5倍以上も増加し、中毒者も増えていることがわかった。【注目】ギャンブル依存症に苦しむ韓国。パチンコもないのに…なぜ？国会・文化体育観光委員会のカン・ユジョン議員が、警察庁から提出を受けた資料「賭博犯罪少年および触法少年の検挙状況」を10月15日に発表した。それによると、賭博で摘発された「賭博少年」は2015年の59人から2024年8月時点で328人に増加。10年間で5.5倍に急増した。また、