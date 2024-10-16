アイウェアブランド 「マツダアイウェア（MATSUDA EYEWEAR）」が、黒龍酒造とコラボレーションしたアイウェアと純米大吟醸酒を10月26日に発売する。各220点の限定生産で、純米大吟醸酒はIMADEYA GINZAと石田屋ESHIKOTO店で、アイウェアは伊勢丹新宿店、ドーバー ストリート マーケット ギンザなど一部店舗で取り扱う。 【画像をもっと見る】 マツダアイウェアは、1989年にブランドをスタート。アセテート、チタニウム、スター