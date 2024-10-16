雑誌「レオン（LEON）」や「ジュノン（JUNON）」、「アール（ar）」などを発⾏し、国⺠的ボーイズオーディション「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」を企画・運営する主婦と⽣活社が、新たな⼥性誌「ディグ（DIGVII）」を創刊する。創刊号は10⽉23⽇に発売される。 【画像をもっと見る】 ディグは、「今もっとも掘りたいアイコン」を紹介する、ラグジュアリーエンターテインメント