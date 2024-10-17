美貌でファンを虜にする女性芸能人たちだが、彼女らを生んだ母親たちもまた美しい。今回は、女性芸能人たちがSNSで披露した“ソックリ”な母娘ショットを紹介していこう。【写真】「めちゃくちゃ似てる」とファンも驚く有名人たちの母娘ショット■はいだしょうこ元宝塚でタレントのはいだしょうこは、「10月4日本日、母のお誕生日！！おめでとう！！」とつづり、幼少期の自身が母に抱かれる記念ショットを公開。コメント欄