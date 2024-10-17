仁村紗和が10月13日に30歳の誕生日を迎え、長女・恵役を演じるドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の撮影現場でバースデーサプライズが行われた。【写真】“同い年”堀田真由＆長濱ねる、姉妹役演じ「双子のように距離が近い」本作は、米国の作家ルイザ・メイ・オルコットが手がけたベストセラー『若草物語』が原案。「もしあの四姉妹が令和ニッポンに生きていたら…」という着想か