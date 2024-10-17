石破茂首相は１７日、東京・九段北の靖国神社で始まった秋季例大祭に合わせ、祭具の真榊（まさかき）を奉納した。政府関係者によると、１９日までの期間中、首相は参拝を見送る意向だ。韓国は首相の真榊奉納に反発した。岸田文雄前首相は春と秋の例大祭に真榊を奉納し、８月の終戦記念日には自民党総裁として玉串料を納めてきた。首相は就任前に真榊を奉納したことはないとみられ、前政権を踏襲した。