記者会見に晴れやかな表情で臨んだ藤川監督。(C)産経新聞社現役時代に投じていた「火の玉ストレート」を彷彿とさせるハッキリとした、真っすぐな言葉だった。阪神は10月15日に大阪市内で会見を開き、来シーズンから球団OBの藤川球児氏を新監督に据えると正式に発表した。 【関連記事】阪神に訪れた“困ったとき”「コーチ未経験」でも藤川球児新監督の電撃招聘が「必然」と考えられる理由現役時代を過ごした阪神で指導者