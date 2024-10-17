デビュー50周年を迎えたTHE ALFEE。メンバーの3人が、初のヒットソング「メリーアン」にまつわる貴重なエピソードを明かした。【画像】「文藝春秋」の座談会に出席したTHE ALFEEのメンバー3人©文藝春秋◆◆◆『ザ・ベストテン』初の衛星中継でアクシデント--1983年9月、『ザ・ベストテン』（TBS）で、ヒットしたばかりの「メリーアン」を披露しました。坂崎『ザ・ベストテン』に初ランクインしたときが、番組初の国内