ジェーシービー（JCB9は、宮島でNFCタグ決済サービスを導入開始した。観光庁の特別体験事業「世界遺産の島・宮島での特別体験」において観光客の利便性向上を図ったもの。対面店舗に設置したNFCタグから加盟店情報を読み取り、URL遷移先から、利用者のスマートフォン端末で支払いを行うことができる。QRコード決済と比べ、かざすだけで支払いが行えるという利点があり、Apple PayやGoogle Payのほか、JCBとAmerican Expressブラン