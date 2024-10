10月11日の川崎競馬で落馬負傷して休養していたミカエル・ミシェル騎手が、17日の大井で復帰する。16日に同騎手が自身のX(旧Twitter)を更新して報告した。17日は3鞍を予定している。【画像】ミシェル騎手が復帰を報告「もう万全の状態。」ミシェル騎手は「わたしはもう万全の状態です。明日の大井競馬から復帰します。応援よろしくお願いします!After a bad fall last week, getting ready for races tomorrow at Oi racetr