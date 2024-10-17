お笑いコンビ「ウエストランド」や孤高のピン芸人・永野などが登場する「即今日話」（火曜前0・30）が14日深夜に放送され、変わり果てた芸人が登場して芸人仲間を驚かせた。「今日あった出来事」を語り合い、不満や意見を言い合う番組。そこでサプライズ登場したのが「かごしま太郎」だった。だが、登場しても芸人仲間は誰か分からずキョロキョロするばかり。自己紹介すると、「あぁ、かごしま太郎だ」とようやく気づいた。