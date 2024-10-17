11月2日、デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）に、皐月賞馬のジオグリフが参戦。鞍上は横山武史騎手に決定した。16日に同馬を管理するサンデーサラブレッドクラブが発表した。【皐月賞】ジオグリフが差し切りV！ドウデュースは3着