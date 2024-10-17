オーストラリアの名門レース、コーフィールドカップ（G1・芝2400m）が10月19日（土）にコーフィールド競馬場で開催される。日本からは、ワープスピード（牡5・美浦・高木登厩舎）が菅原明良騎手とのコンビで挑む。注目の発走は日本時間19日（土）15時15分（現地時間17時15分）。プログノーシス、ワープスピードのオーストラリア到着「前向きに捉えて…」・ワープスピード（菅原明良騎手）高木登調教師のコメント「（枠順について