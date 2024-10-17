大阪市で高級時計「ロレックス」170本以上が載った車が盗まれた事件で、公開手配されていたリーダー格の男が新潟県内で逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不詳・自称アルバイトの村田徹容疑者（52）です。村田容疑者は2024年5月、特定抗争指定暴力団・山口組傘下組織の組員・大西真也容疑者（52）らと共謀の上、大阪市中央区で「ロレックス」172本など約2億8000万円相当が積まれた車を盗んだ疑いが持たれています。