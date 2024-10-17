［モスクワ１６日ロイター］ - ロシア外務省のザハロワ報道官は１６日、石破茂首相が提唱する「アジア版ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）」の一環として米国が日本に核兵器を配備すれば、地域の安定の崩壊につながると述べた。９月の自民党総裁選で石破氏は「アジア版ＮＡＴＯ」を掲げ、日米防衛関係の緊密化を図る構想を打ち出した。また近隣の核保有国に対する抑止力として、米の核兵器の管理を共有することも可能との認識