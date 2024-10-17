◆ 「各バッターが追い込まれてから違うボールを意識させられてたんだろうなと」DeNAが巨人に完封勝ち。アドバンテージ含む対戦成績を1勝1敗のタイとした。DeNA先発のアンソニー・ケイは、初回のピンチを凌ぎ立ち上がると、4回まで巨人打線にヒットを許さぬ好投を披露。5回一死から門脇誠に初安打を打たれるが、落ち着いて後続を断ち切り無失点を継続した。結局6回まで4四球を与えながらも、巨人打線をわずか1安打に抑え込んで