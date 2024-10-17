10月18日（金）よる9時からスタートするドラマ9「D＆D〜医者と刑事の捜査線〜」（毎週金曜よる9時 ※初回は10分拡大）の記者会見が行われ、テレ東初主演となる藤木直人を始め、寺島進、早見あかり、前田拳太郎、大塚寧々が登壇。このドラマは、地域医療が破たんの危機に瀕している町を舞台に、ある病院の再建を期待されて院長代理となった医師・紙子（藤木）と、組織に忖度しないベテラン刑事・弓削（寺島）が異色のバディを組み、