安倍晋三元首相の妻・昭恵さん（６２）が１６日、東京２４区に立候補した無所属の萩生田光一元自民党政調会長（６１）や、参院から東京７区に鞍替え出馬した丸川珠代元五輪担当相（５３）ら裏金関連議員を含む候補者の応援に緊急参戦した。東京・八王子での萩生田氏講演会の出席者によると、昭恵さんは「主人は自民党が好きでした。再チャレンジという言葉も好きでした。無所属出馬ですが、萩生田さんにはまた自民党に戻ってチ