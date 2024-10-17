公道走行可能なサーキットカーアルピーヌは10月14日、フランスで開幕した『パリ・モーターショー2024』において新型「A110 Rウルティメ（A110 R Ultime）」を公開した。【画像】アルピーヌ最強の4気筒スポーツカー、史上最も高価な市販車に【アルピーヌA110 Rウルティメを写真で見る】全14枚A110のパフォーマンスを突き詰めた110台限定モデルで、価格は26万5000ユーロ（約4300万円）から。ルノー・グループがこれまでに販売した