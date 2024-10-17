多くの海外コーチのメソッドを現地で直接指導を受けてきた吉田洋一郎がその概要をアマチュアにもわかりやすく解説。 連載の第63回目は、タイガー・ウッズの復活を支え、現在はブライソン・デシャンボーを指導するクリス・コモを紹介する。 ボディドリルで体の使い方をしっかり学ぶ！ 積極的な上下動で地面反力を使い回転スピードをアップさせよう！ メソッドを習得 Step1 ヒールアップか