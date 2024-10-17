2024年10月14日(月)にコーヒーの本場ヨーロッパで50年以上愛され続けているコスタコーヒーから、コク深いエスプレッソときめ細かくなめらかでリッチなミルク感が楽しめる｢コスタコーヒー ベルベットフラットホワイト｣が発売になりました。実際に飲んでみたので紹介していきます。また、発売記念インスタグラムキャンペーンも開催中のようなので、最後までみていただけると嬉しい