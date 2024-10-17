パリ五輪柔道女子48キロ級金メダルの角田夏実（32＝SBC湘南美容クリニック）が15日深夜放送されたテレビ朝日系「アスリートマッチングTVメダリスト（秘）プロフィール交換会」に出演。「会ったら死んじゃう」ほど憧れている人の名を明かした。同番組で角田は、パリ五輪レスリング女子53キロ級金メダリストの藤波朱理（20＝日体大）とトークした。冒頭から藤波が角田に次々と質問を繰り出し、「会いたい人はいますか？」と聞いた