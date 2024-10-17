自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金問題が争点の一つになっている衆院選で、全国から熱視線が注がれるのが和歌山２区だ。派閥の裏金問題の責任を取る形で今年３月に引退を決めた二階俊博元幹事長（８５）の後継として、秘書だった三男・伸康氏（４６）が出馬。一方、裏金問題を受けて離党した世耕弘成前参院幹事長（６１）は鞍（くら）替えして対抗し、保守分裂の激戦区と化した。ともに「厳しい選挙」と謙遜するが、高い