エジプトの首都カイロ近郊ギザのピラミッド近くに建設された大エジプト博物館（GrandEgyptianMuseum、略称GEM）で、16日から常設展示ギャラリーの公開が始まった。今回はテストオープンという位置づけで、中東情勢の緊迫化の影響もあり、全面開館の日程は決まっていないという。大エジプト博物館のエントランスに立つ古代エジプトのファラオ、ラムセス2世の石像=10月16日、エジプト・カイロ近郊ギザ、其山史晃撮影常設展示