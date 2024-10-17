卓越したスキルと熱い哲学を持った“最強曲者ナース・コンビ”が、患者ファーストで医療現場を改革していく岡田将生主演の痛快医療ヒューマンドラマ『ザ・トラベルナース』（脚本／中園ミホ）。本日10月17日（木）、伝説のナース・コンビがついに再始動する。【映像】新シリーズ直前！おさらい＆見どころSP2年前に放送された前作で反発しつつも手を取り合い、絆を深めた那須田歩（岡田将生）＆九鬼静（中井貴一）が、“働き方改革