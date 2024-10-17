俳優の江口洋介が、12月8日（午後10時）からWOWOWで放送・配信される「連続ドラマW誰かがこの町で」（全4話）で、約4年ぶりに連ドラ主演を務めることが決定した。作家・佐野広実の同名小説が原作のミステリードラマとなり、Netflixシリーズ「忍びの家 House of Ninjas」で親子を演じた、蒔田彩珠がバディ役を務める。原作は、2020年に江戸川乱歩賞を受賞した佐野の受賞後第一作目としても話題を呼んだ社会派ミステリー。とあ