ディズニー・アニメーション映画『モアナと伝説の海2』から、3年ぶりに再会したヒロイン・モアナと半神半人のマウイの絆がうかがえる最新映像が公開された。映像と共に流れるのは、聴く者をモアナの世界へと一気にいざなう、物語の冒頭を飾る劇中歌「ウィー・アー・バック（原題）」だ。海に選ばれた少女モアナが悩み傷つきながらも、自分の進むべき道を見つけるため冒険に出る姿を描いた前作『モアナと伝説の海』。続編となる