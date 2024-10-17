12月6日に全国公開されるディズニーアニメーション映画『モアナと伝説の海2』の劇中歌入り新映像が公開された。 参考：『モアナと伝説の海2』日本版本予告＆本ポスター公開モアナのソロ曲「ビヨンド」も初披露 本作は、壮大で美しい海が広がるポリネシアの島々で語り継がれる神秘的な伝説を基に、海を愛する少女・モアナが、傷つき悩みながらも、自分の進むべき道を見つけるため冒険に出る『モアナと伝