◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ 第1戦巨人-DeNA(16日、東京ドーム)日本シリーズ進出がかかる大事な初戦、DeNAがセ・リーグ優勝の巨人に2-0で勝利しました。6回1安打無失点の好投を見せたDeNAの先発、ケイ投手がヒーローインタビューに。今季12勝巨人・戸郷翔征投手との投げ合いということで「僅差の試合になることを見越して、なるべく持ちこたえるように頑張った。積極的な自分らしいピッチングができたと思いま