◇関西六大学秋季リーグ最終節3回戦大商大2―1大経大（2024年10月16日皇子山）大商大が大経大との3回戦に逆転サヨナラ勝ちし、連盟最長を更新する6季連続27度目（旧リーグ含む）の優勝を飾った。今秋ドラフト1位候補に挙がる渡部聖弥外野手（4年）は、最優秀選手など4冠に輝いて6連覇に貢献。関西六大学連盟代表として11月3日の明治神宮大会関西地区第1代表決定戦（南港中央）に臨む。ヒーローになりたい――。そう思っ