ステーキ店「ワンダーステーキ」（運営：C-HUNDRED）は10月17日（本日）、「ミカヅキリブロース食べ放題」を奈良郡山店、鶴見店、泉南店、河内長野店、神戸玉津店、姫路店、鈴蘭台店、西宮山口店、海浜幕張店、ふじみの店、秦野店で開催する。90分制で、料金は1人前3290円。●最高記録は10皿ワンダーステーキのミカヅキリブロース食べ放題は、毎月第1・第3木曜日に開催されている企画で、4皿食べれば1000円、5皿食べれば2000円