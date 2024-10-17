日曜朝の情報番組「サンデーモーニング」（TBS系）に出演していた元共同通信記者の青木理氏が自民党支援者らを「劣等民族」と発言し、番組への出演を自粛している。同じく番組の常連である法政大学の田中優子名誉教授も、衆院選の応援演説で問題発言をブチかましてしまった。田中氏の発言は、公示前の10月13日に八王子市内で開かれたイベントで飛び出した。東京24区から出馬している立憲民主党候補の応援に訪れたのだが、９月