◇パCSファイナルステージ第1戦ソフトバンク5―2日本ハム（2024年10月16日みずほペイペイ）6試合制で争う「2024パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」のファイナルステージ（S）が16日に開幕し、ソフトバンクが5―2で日本ハムを下した。自身初の日本シリーズ出場に燃える4番・山川穂高内野手（32）が3回に決勝の中前適時打、8回には左越えソロを放ち、2安打2打点の活躍。相手先発の伊藤を攻略し、アドバンテージ