俳優の堀田真由が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』（毎週日曜後10：30）で長女・町田恵を演じる仁村紗和が13日、30歳の誕生日を迎え、撮影現場でバースデーサプライズが行われた。【場面写真】沼田（深田竜生）とペアを組み…ドキマギする四女（畑芽育）この日は、朝から町田家のリビングで撮影が行われた。堀田の発案で、自身が演じる次女・涼の部屋のセットを皆で飾りつけ。撮影が