「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１６日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉９月中京で新馬勝ちの白毛馬ゴージャス（牝、四位）はファンタジーＳ（１１月２日・京都、芝１４００メートル）へ。鞍上は引き続き浜中。同レースにはウォーターエアリー（牝、高柳大）が池添で、ハイファイスピード（牝、宮本）が国分恭でエントリーする。新馬−紫菊賞と