俳優の岡田将生が主演を務め、中井貴一とタッグを組むテレビ朝日系連続ドラマ『ザ・トラベルナース』（毎週木曜後9：00※初回拡大SP）の初回がきょう17日に放送される。【場面カット】歩と静の真骨頂！息ピッタリな口喧嘩シーン『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（2012年〜）の生みの親である脚本家・中園ミホ氏が22年、世に送り出した痛快医療ヒューマンドラマ『ザ・トラベルナース』。2年ぶりの続編となった今シリーズ