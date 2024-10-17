17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比280円高の3万9470円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9180.3円に対しては289.70円高。出来高は9861枚だった。 TOPIX先物期近は2709ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIX現物終値比18.34ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39470+2809861 日経225m