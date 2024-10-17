俳優の藤木直人（52）がこのほど、主演を務めるテレビ東京ドラマ「D＆D〜医者と刑事の捜査線〜」（18日スタート、金曜後9・00）の取材会を行った。同局の編成説明会に出席した際にファイナンシャルプランナー2級の資格試験を受けたことを告白。その結果が出る21日は、同ドラマの初回視聴率が出る日でもあるため「両方ともいい結果だといいなと勝手に思ってます」と願望を口にした。
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